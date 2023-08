Opportunità di lavoro, Milano capitale: ecco le figure più richieste in città

Le statistiche di AnnunciLavoro360.com ad agosto 2023 mostrano una netta predominanza di Milano, Roma e Bologna come province con il maggior numero di annunci di lavoro.

A Milano, le figure professionali più richieste, tra le altre, sono ingegneri e specialisti di marketing

Milano guida la classifica con 30.889 annunci, seguita da Roma con 16.995 annunci e Bologna con 16.155 annunci. Interessante notare le mansioni più richieste nelle diverse province. A Milano, le figure professionali più richieste sono ingegneri, specialisti di marketing, contabili, esperti in economia e banca. A Roma e Bologna, oltre agli ingegneri, si cercano anche esperti in informatica e autisti.

Le città con il maggior numero di annunci

Le province che invece presentano un minor numero di annunci sono Cagliari, Pescara, Siracusa, Potenza e Isernia. In queste aree, le mansioni più richieste variano dalle professioni legate al settore turistico e della ristorazione, come camerieri e baristi, a figure professionali come autisti e ingegneri. Le città con il maggior numero di annunci sono Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Bresso, Cusano Milanino e Bollate, tutte in provincia di Milano. Al contrario, le città con il minor numero di annunci sono Bleggio Superiore, Roccaromana, Chies d'Alpago, Calliano e Tronzano Lago Maggiore.