Orio al Serio compie 50 anni. Inaugurata area extra-Schengen

Bergamo, aeroporto Orio al Serio festeggia i 50 anni

Cinquant'anni fa, il 16 luglio 1970, nella sede della Camera di Commercio di Bergamo, veniva costituita la Societa' per l'Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio - Sacbo. Un atto che concludeva un iter iniziato due anni prima quando si penso' di dare vita all'attivita' di aviazione civile sul preesistente aeroporto militare sorto nel 1939. Protagonisti di quella fase costituente furono Attilio Vicentini, allora presidente dell'ente camerale, che sarebbe diventato primo presidente di Sacbo; Giacomo Pezzotta, che era sindaco di Bergamo; Giovanni Giavazzi, presidente della Provincia di Bergamo; Gianni Porfidia, sindaco di Orio al Serio; Bernardi Sestini, presidente dell'aeroclub Taramelli; Carlo Pesenti, presidente di Italcementi. Costituitasi con un capitale sociale iniziale di 10 milioni di lire, l'assemblea degli azionisti di Sacbo (comprendente anche Banca Popolare di Bergamo, Credito Bergamasco e Banca Provinciale Lombarda) voto' l'aumento a 200 milioni nella primavera 1971. (Dieci anni dopo il capitale sociale sarebbe salito a 6 miliardi di lire).Sotto l'aspetto puramente operativo, esattamente un anno dopo l'atto di costituzione di Sacbo, il 16 luglio 1971, il Consiglio Superiore dell'Aviazione Civile diede parere favorevole all'inizio dei voli, consentendo di operare i collegamenti con Roma, Cagliari, Alghero e Catania.

Aeroporti: De Micheli inaugura area extra-Schengen di Orio

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il presidente Sacbo Giovanni Sanga, hanno celebrato i 50 anni dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio e inaugurato la nuova area extra-Schengen dello scalo. I lavori, iniziati il 21 gennaio 2019 si sono conclusi a giugno 2020. L'opera, aggiudicata per l'importo di 14,4 milioni, rientra nel programma di interventi, interamente finanziati da SacboO per un importo di circa 40 milioni, che si estendono al lato ovest dell'aerostazione e, entro il 2021, faranno aumentare la superficie totale a 70mila mq, predisponendo il raccordo del terminal a ovest con il capolinea del futuro collegamento ferroviario. Nel nuovo corpo di fabbrica, realizzato nell'ala est in continuita' al terminal passeggeri, e' stato trasferito il traffico extra-Schengen, con arrivi posti al piano terra e partenze al piano superiore, creando un percorso dedicato ai passeggeri in transito.

Aeroporti: De Micheli, ok a finanziamento ferrovia Orio-Bergamo

Durante le celebrazioni per i 50 anni dell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) il ministro dei trasporti Paola De Micheli dopo il taglio del nastro della nuova area dello scalo dedicata ai passeggeri extra Schengen ha confermato la copertura economica per realizzare il collegamento ferroviario tra Bergamo e lo scalo aeroportuale. Per questa ragione il ministro effettuera' nun sopralluogo con l'amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile sull'area esterna dell'Aeroporto, dove e' prevista la costruzione della Stazione ferroviaria, che fara' da capolinea al collegamento tra l'aeroporto e la citta'.

Aeroporti: Orio entro agosto 50% passeggeri del 2019

Sacbo, la Societa' di Gestione dell'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, si e' prefissata di arrivare ad agosto al 50% del movimento passeggeri dello stesso periodo dello scorso anno. Lo ha confermato il presidente della societa' Giovanni Sanga, sottolineando che "dopo mesi drammatici di stop non e' cosa da poco". Sanga ha ricordato che prima del lockdown Orio era arrivato a 140 destinazioni in 40 Paesi e a fine dicembre a quasi 14 milioni di passeggeri nel 2019. Intanto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trovato la copertura finanziaria per il nuovo collegamento Bergamo-Orio al Serio, un investimento di 170 milioni di euro.