Ornella Vanoni: "Coprifuoco? Ho visto la guerra: state a casa"

"Le parole hanno un peso, certo. Ma non bisogna avere paura di usarle quando servono, vedi 'coprifuoco'. Durante la guerra, e io l'ho vissuta, c'era il coprifuoco e sapevamo cosa bisognava fare: spegnere tutte le luci, perché il nemico non ci bombardasse, e adesso siamo in guerra". Lo scrive su Twitter Ornella Vanoni, commentando il coprifuoco deciso dalla Regione Lombardia. La cantante milanese pubblica nel posto anche la foto di una scritta 'State a casa'.