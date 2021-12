Orrore a Milano: 82enne ucciso in casa con una motosega

Pensionato di 82 anni ucciso nel suo appartamento in zona Porta Romana a Milano con una motosega: per il delitto di lunedì 6 dicembre le indagini si concentrano su un uomo di 35 anni di origine romena, conoscente della vittima. La vittima, Pierantonio Secondi, aveva denunciato mesi fa per stalking il sospettato , nei confronti del quale era stato emesso un ordine di allontanamento. Ieri il 35enne ha fatto irruzione nell'abitazione della vittima usando una motosega per sfondare la porta e per poi infierire sull'uomo dopo averlo accoltellato. Nell'appartamento di Secondi sarebbero stati trovati anche effetti personali del sospettato mentre in portineria i carabinieri avrebbero trovato copie stampate di alcune mail nelle quali il presunto assassino ha confessato le ragioni del gesto. Il movente sarebbe passionale.