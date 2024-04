Orsini presidente Confindustria, il giorno peggiore di Feltrin. Ora il Salone

Orsini presidente di Confindustria, il giorno peggiore per Feltrin. E c'è pure il Salone...

E adesso, tempi ancor più duri per Claudio Feltrin. Il presidente di FederlegnoArredo infatti aveva ingaggiato una battaglia durissima contro Confindustria, al punto di esserne escluso dopo una vicenda legale a dir poco spericolata, che aveva portato alla sconfitta di FLA e del suo presidente. Poi però l'era Bonomi era arrivata alla fine, con le procedure per la successione. E Feltrin, scientemente, si era schierato. Sui giornali erano uscite le fotografie insieme ad Antonio Gozi.

Lo scontro al calor bianco tra Orsini e Feltrin

In una lettera che Affaritaliani.it Milano ha potuto visionare, Feltrin metteva nero su bianco che "sin dall'inizio delle procedure per la designazione la Federazione, con il consenso degli organi direttivi, ha individuato quale candidato più idoneo il prof. Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e del gruppo Duferco". E ancora: "La Federazione non ha pertanto effettuato una scelta soltanto sul candidato, ma anche su reali, convincenti e condivise prospettive di migliore e più autorevole rappresentanza dell'industria italiana in generale".

Insomma, un appoggio chiaro ed esplicito. Al quale poi si sono aggiunte le questioni giudiziarie: Orsini infatti ha querelato il CFO di FederlegnoArredo (la vicenda è stata raccontata da Affaritaliani.it Milano QUI). Insomma, è chiaro che se prima la situazione era compromessa, adesso lo è ancor di più. E a metter benzina sul fuoco c'è la voce - che gira insistente - che Emanuele Orsini possa essere a Milano molto presto, per l'inaugurazione del Salone del Mobile. Un appuntamento che avrebbe tanto il sapore della rivincita.

