Osnato (FdI): via Bolla finalmente liberata, ora si qualifichi velocemente

"Finalmente, con l'apporto di circa 300 tra Carabinieri e agenti di Polizia, è cominciato lo sgombero delle palazzine di Via Bolla a Milano. Un tema annoso e che costituiva una ferita aperta per Milano e lasciava una parte della citta' nel degrado e nell' illegalita'. Dopo che finalmente il Comune di Milano, a seguito delle richieste di Aler Milano, ha dato seguito alla necessita' di ricollocazione dei nuclei piu' fragili, si sono potuti finalmente liberare gli alloggi occupati da un centinaio di abusivi facenti parte di circa trenta nuclei prevalentemente di famiglie Rom sgomberate, senza soluzioni alternative, dal campo di Triboniano dalla giunta Pisapia anni fa". Lo dichiara i una nota Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, in riferimento allo sgombero di oggi di Via Bolla.

"Adesso - prosegue - il quartiere potra' tirare un sospiro di sollievo che sara' ancora piu' profondo quando - dopo le necessarie demolizioni - si procedera' con la ricostruzione di nuovi alloggi pronti per l'assegnazione. Fratelli d'Italia, e il sottoscritto in particolare, e' particolarmente contento di questo esito poiche' da anni ha seguito - senza strumentalizzazioni e sensazionalismi - il tema, addirittura con una visita dell'attuale Premier Giorgia Meloni nel 2016, in cui si chiedeva proprio lo sgombero come incipit di una riqualificazione complessiva. Grazie quindi a Regione Lombardia, Aler Milano, Questura, Prefettura e, seppur tardivamente, al Comune di Milano".