Ospedale Fiera Milano riapre oggi. Bertolaso: "Attesi i primi sei pazienti"

All'ospedale della Fiera di Milano "in tarda mattinata dovrebbero arrivare medici e infermieri. Avrei voluto continuare ad averlo li' come una garanzia, una ruota di scorta. Qualcosa che potesse essere utilizzato in caso di bisogno ma che non dovesse essere utilizzato. Purtroppo invece siamo arrivati al punto in cui dobbiamo farlo riaprire per consentire di allentare la pressione sugli altri ospedali, per consentire loro di dedicarsi anche alle altre patologie. E' una necessita' assoluta", ha dichiarato a Buongiorno su Sky TG24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Sono 6 i pazienti che oggi saranno trasferiti alla Fiera di Milano dove e' stato allestito un ospedale temporaneo per l'emergenza Covid. Ad annunciarlo - in collegamento con Mattino 5 Mediaset - e' stato Guido Bertolaso, a capo del progetto che in primavera ha portato alla realizzazione del reparto distaccato del Policlinico. Bertolaso ha aggiunto: "Oggi pomeriggio arriveranno i primi pazienti che saranno trasferiti dalla rianimazione di un altro ospedale". L'ex capo della protezione civile e' arrivato questa mattina per un sopralluogo senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Il padiglione e' stato aperto in mattinata e l'ingresso per il personale sanitario e' previsto al Gate 6 su viale Scarampo; le ambulanze invece arriveranno da un ingresso secondario collocato in viale Teodorico.