Ospedale in Fiera: il rendiconto spese. Usati 17,3 mln per 221 posti

Un investimento di 17,257 milioni di euro, Iva esclusa, per la realizzazione di 221 posti letto di terapia intensiva. E' l'esito del primo rendiconto fornito dalla Fondazione Fiera Milano a proposito della costruzione dell'ospedale da campo realizzato in piena emergenza coronavirus al Portello. La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, l'assistenza alla direzione lavori, e il coordinamento sicurezza hanno richiesto un investimento di 393.342 mila euro; le opere effettive messe in campo sono costate 7,910 milioni di euro; gli impianti elettrici speciali necessari per le terapie intensive hanno avuto un costo pari a 4,540 milioni; gli impianti termomeccanici e anti incendio 3,183 milioni e infine gli impianti per i gas medicali hanno richiesto 1,230 milioni.

"Le infrastrutture realizzate sono state date in comodato gratuito, come da indicazioni della Regione Lombardia, al Policlinico di Milano, al quale e' stata affidata la gestione sanitaria dalla direzione generale Sanita' della Regione", si legge nella nota diffusa dalla Fiera. Il finanziamento dell'opera e' avvenuto attraverso una raccolta fondi, che ha oggi superato i 21,6 milioni di euro, attraverso la costituzione di un fondo apposito da parte di Fondazione Fiera Milano, presso la Fondazione di Comunita' Milano. Quest'ultimo ente (che rientra nella sfera di Fondazione Cariplo) si occupera', con il supporto di un comitato di garanti, della rendicontazione puntuale nei confronti dei donatori dei costi connessi alla realizzazione dell'ospedale.