Ospedale in Fiera Milano chiude? Regione: "Nessuna decisione al momento"

La notizia era uscita questa mattina dopo un'intervista uscita su Fanpage.it. Al momento la struttura ospita cinque pazienti e secondo Antonio Pesenti, direttore della Rianimazione del Policlinico di Milano, che gestisce la nuova struttura realizzata in Fiera, smettera' l'attivita' nel giro di un paio di settimane. "Io penso che noi a breve chiuderemo l'attivita' della Fiera se le cose vanno avanti cosi' e a breve intendo entro un paio di settimane", aveva dichiarato Pesenti. "Oggi in tutta la Regione - aveva proseguito Pesenti - abbiamo ricoverato 10 pazienti in terapia intensiva nuovi. Ne abbiamo dimessi 13 quindi il numero di ricoverati in terapia intensiva continua a scendere. Io penso che restera' li' a disposizione delle future emergenze". "Il governo sta preparando un decreto per cui le Regioni dovranno avere una scorta di posti di terapia intensiva" e quindi secondo Pesenti, "se la Fiera corrispondera' ai requisiti che il governo chiedera', restera' in piedi. Se non corrispondera' verra' chiusa o smantellata. Quello che c'e' dentro verra' impiegato in altri ospedali o in altre attivita' di assistenza".

A queste dichiarazione è seguito un comunicato della Regione che aveva precisato che ancora non erano state prese delle decisioni. "In relazione alle notizie riguardanti l'Ospedale Covid realizzato alla Fiera di Milano, si specifica che ogni decisione relativa alla rete ospedaliera lombarda va inserita nell'ambito di una programmazione che spetta esclusivamente alle scelte strategiche complessive della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia", ha comunicato la Regione Lombardia in una nota. "In tal senso - conclude la nota - si evidenzia che sia per l'ospedale della Fiera di Milano, sia per le altre strutture lombarde impegnate prevalentemente al contrasto del Coronavirus, si e' ancora in una fase di valutazione generale e non e' stata presa alcuna decisione".