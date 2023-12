Ospedale Sacco: la mensa chiude, i dipendenti protestano

Sono giorni di magra per i medici e gli infermieri dell’ospedale Sacco. Da domenica scorsa, la mensa per i dipendenti della struttura è stata chiusa per lavori di ristrutturazione e non si sa quando riaprirà.

Buoni pasto negati a 600 turnisti, è rivolta della schiscetta

È rivolta della schiscetta per i turnisti dell'ospedale Sacco a cui è stato negato il buono pasto. Circa 600 persone dovranno quindi portarsi il pranzo da casa. Spesa rimborsata, invece, per i non turnisti, come gli amministrativi, a cui sarà assicurato il buono pasto aziendale da 7 euro.