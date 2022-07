Ospedale San Gerardo di Monza, intervento all’avanguardia

Intervento all'avanguardia all'ospedale San Gerardo di Monza. È stato corretto un voluminoso aneurisma dell’arco dell’aorta, una zona anatomica estremamente difficile da aggredire per via della vicinanza al cuore ma soprattutto per il fatto che proprio in quel punto si originano i vasi che servono all’irrorazione del cervello e che, in nessun modo, possono essere sacrificati. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito nei giorni scorsi all’ospedale San Gerardo di Monza, grazie all’équipe di chirurghi vascolari diretta dal dottor Vittorio Segramora.

Intervento eseguito su paziente di 61 anni

L’intervento è stato eseguito su un paziente di 61 anni affetto da plurime problematiche cliniche che controindicavano la correzione del problema attraverso un approccio chirurgico tradizionale.Pertanto l’équipe di chirurghi vascolari, composta dal dottor Cristian Benatti e dal dottor Gaetano Deleo, coordinati dal dottor Segramora, Direttore dell’Unità Operativa complessa di Chirurgia Vascolare, ha deciso di eseguire la correzione dell’aneurisma per via “miniinvasiva”, ossia utilizzando l’approccio endovascolare attraverso il posizionamento di un’endoprotesi di recentissima realizzazione