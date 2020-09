Ospedale San Paolo, avviata la scuola di formazione in Chirurgia robotica

Con la ripresa del nuovo anno accademico è partita anche la Scuola di Formazione in Chirurgia Robotica del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Milano presso il Polo Universitario dell'Ospedale San Paolo, punto di riferimento a livello nazionale per lo sviluppo, l'estensione e il trasferimento tecnologico di sistemi innovativi di robotica applicata alla chirurgia. Hanno partecipato all'evento il vice presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, il Rettore dell'Università degli Studi di Milano Elio Franzini e il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Vincenzo Zuccotti.

Si tratta di una partnership tra la Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione di Regione Lombardia, e l'Università degli Studi di Milano, ampliando la collaborazione con l'Asst Santi Paolo e Carlo. L'obiettivo è quello di sviluppare un percorso formativo altamente innovativo attraverso l'utilizzo di un Sistema Robotico di ultima generazione, sviluppare insegnamenti e percorsi formativi rivolti agli studenti, specializzandi e medici strutturati, incrementare ricerche e collaborazioni scientifiche già in atto con molte Università e Istituti nazionali e internazionali, attraverso scambi con residents o visiting professor e partecipazioni a studi multicentrici con impatto favorevole sulla produzione scientifica.

"Vogliamo ribadire l'importanza della collaborazione tra istituzioni e Università - ha dichiarato Fabrizio Sala - per favorire la conoscenza degli studenti attraverso un programma strutturato e integrato sulla tecnica robotica interessando tutte le specialità". "Con questo progetto l'Università degli Studi di Milano avvalora i nostri specialisti in termini di competenza clinica e tecnologica, permettendoci di aumentare l'offerta sanitaria e specialistica sul territorio, rendendo fruibile ai pazienti le migliori tecnologie - ha aggiunto il Direttore Generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco - È un vanto per noi far parte di questa importante rete formativa che implementa la vocazione dell'Asst Santi Paolo e Carlo all'insegnamento".