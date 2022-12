Ostellari: “Chiediamo indagine interna. Faro su giustizia minorile"

All'istituto penitenziaria minorile 'Cesare Beccaria' "c'e' una situazione denunciata da molto che riguarda un cantiere in corso. Da troppi anni risulterebbe in qualche modo fermo e bloccato. Cercheremo di comprendere meglio la dinamica. So che l'attuale il ministero delle Infrastrutture è stato avvisato e attivato. Credo abbia già fornito un via libera per il completamento dei lavori di questa struttura". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia con delega al trattamento detenuti e agli istituti minorili, Andrea Ostellari, dopo la ricognizione nel carcere insieme a Giuseppe Cacciapuoti, direttore generale del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile, e la direttrice facente funzione, Maria Vittoria Menenti.

Ostellari: "Non credo sia solo un problema di direzione, io credo sia un problema di visione"

"Non credo sia solo un problema di direzione, io credo sia un problema di visione. La giustizia minorile non e' minore ad altre giustizie. Lo vediamo non solo oggi, lo abbiamo visto in altri episodi come quello di Bologna e purtroppo in altre strutture. E lo abbiamo visto purtroppo recentemente aumentato anche attraverso i fenomeni di baby gang. Io penso che sulla giustizia minorile dobbiamo accendere un faro importante non solo come giustizia, ma anche come governo e come Parlamento".