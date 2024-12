Ottavia Piana è salva: i soccorritori hanno condotto la speleologa infortunata fuori dalla grotta

Ottavia Piana è salva: la speleologa 32enne rimasta bloccata in una grotta del bergamasco a seguito di un infortunio ha raggiunto l'uscita alle 2.59 di questa notte, grazie all'aiuto dei soccorritori. La donna aveva avuto un incidente in un'area esplorativa della grotta Abisso Bueno Fonteno nel pomeriggio di sabato scorso. Le attività di soccorso hanno visto l'impiego di 159 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da 13 regioni italiane. Determinante è stata la sinergia tra le varie squadre che si sono avvicendate durante la missione di recupero, in cui la donna infortunata è stata costantemente monitorata e assistita da un totale di 6 medici e 8 infermieri del Soccorso Alpino e Speleologico. Una volta uscita dalla grotta, la barella è stata trasferita dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico in un'area in cui i Vigili del Fuoco hanno predisposto un punto idoneo al recupero dell'elisoccorso tramite verricello. La donna, una volta presa in carico dall'eliambulanza di AREU 118, è stata trasportata presso l'Ospedale di Bergamo dove le saranno curate le numerose fratture rimediate.

