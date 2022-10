Ottobrata bis: anche a Milano temperature sino ai 25 gradi

Ottobrata bis in arrivo a partire dal fine settimana anche a Milano e in Lombardia: lo riporta il sito www.iLMeteo.it. Dal weekend è prevista infatti una decisa rimonta dell’anticiclone nordafricano porterà sole e caldo per un lungo periodo. Sono previsti valori di 8-10°C superiori alla media tra Francia e Germania, 6-7°C in Italia con 26°C a Roma, fino a 27°C nei fondivalle altoatesini, ancora di più in Sicilia e Sardegna con punte di 28-30°C all’ombra. Anche Milano sentirà il respiro nordafricano con massime fino a 24-25°C.