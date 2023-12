Ottocento anni di storia nel Presepe del centro Rosetum di Milano

Un presepe speciale quello inaugurato la notte di Natale al Centro Culturale Francescano Rosetum, con ingresso da Piazza Velasquez 1, che celebra gli 800 anni dalla nascita di quello di Greccio, realizzato da San Francesco d’Assisi.È un’opera che si propone di raccontare il motivo per cui Francesco ha fatto questo presepe. Un altare lungo tre metri che simboleggia l'Eucaristia, con il tempo che scorre e subito sotto un tradizionale paesaggio presepiale.

Padre Marco Finco: "Francesco si immedesima totalmente con il Mistero"

Padre Marco Finco, direttore di Rosetum: "Il presepe di Rosetum quest’anno è “condizionato”, nel senso più positivo del termine, da questo grande anniversario. A Greccio San Francesco si muove con il desiderio di “vedere con gli occhi del corpo” ciò che è accaduto in quella notte santa a Betlemme. Come racconta Tommaso da Celano. Il desiderio di San Francesco, 800 anni fa, e il nostro di oggi, è di poter rivivere il grande Mistero dell’Incarnazione. Quello di Francesco è il tentativo di una immedesimazione totale con quel Mistero, Francesco guardava ai pastori che avevano quasi potuto toccarlo e noi, 800 anni dopo, come possiamo vederlo con tutta la nostra umanità? Il Presepio di Francesco è di una semplicità disarmante perché c’è la greppia, l’asino e il bue e poi l’altare di un sacerdote che celebra l'Eucaristia. Il Presepe di oggi vuole andare proprio al centro del significato del Presepe stesso».

Visitare il Presepe di Greccio significa, anche, poter ottenere l’indulgenza. Quest’anno Papa Francesco ha concesso l’indulgenza plenaria per chi prega davanti a un Presepe francescano dall’8 dicembre fino al 2 febbraio. Le condizioni sono quelle consuete dell’indulgenza: confessione sacramentale, comunione eucaristica, entro i sette giorni dalla visita, preghiera secondo le intenzioni del Papa recitando il Padre Nostro e il Credo.

Orari di apertura del Presepe: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00