Overtourism, Milano terza città più sovraffollata al mondo

Se Londra, Tokyo e Istanbul sono, in termini assoluti, le città con il maggior numero di visitatori (venti milioni per le capitali di Inghilterra e Giappone, 17 milioni per il capoluogo turco), Milano rientra nel podio delle città più interessate da over-tourism in rapporto alla propria popolazione. E' la classifica stilata dall'Economist in base ai dati del 2023.

In riferimento alle città più sovraffollate in base al numero di residenti, al primo posto c'è Amsterdam con 10,1 milioni di visitatori, quindi Parigi con 8 milioni e a seguire Milano con 6,3 milioni. Il capoluogo lombardo davanti quindi a Barcellona (5,9 milioni), città dove quest'anno è esplosa la protesta dei residenti contro l'overtourism. Ma il turismo porta reddito, si dirà. Dipende dal tipo di turismo.

C'è turista e turista...

Da questo punto di vista fanno riflettere altri dati presentati dall'Economist. I visitatori di Amsterdam hanno speso quattro volte tanto, complessivamente, rispetto a quelli di Milano. Ed altre città che sono ambite mete turistiche hanno trovato un loro equilibrio. Osaka e Madrid, ad esempio, non soffrono di overtourism ma riescono a capitalizzare ogni singola presenza: a Osaka ogni visitatore spende in media 4.900 dollari, a Madrid 4.300.