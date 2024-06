Pa OK!, contest per la Pubblica amministrazione: la presentazione a Milano

Pa OK!, il Contest che punta a creare valore pubblico

“Pa OK! Insieme per creare valore pubblico”: la presentazione del contest destinato alla Pubblica amministrazione, voluto dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal ministro Zangrillo, e attuato da Formez PA col contributo scientifico e metodologico di SDA Bocconi School of Management, fa tappa a Milano. La presentazione del bando si terrà il 19 giugno alle 11 presso il Belvedere Silvio Berlusconi, al 39esimo piano di Palazzo Lombardia.

Il programma

L'evento sarà inaugurato dai saluti istituzionali dell'Assessora all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi (11.00). A seguire, l'intervento di Giovanni Anastasi, presidente di Formez PA (11.10), quindi la presentazione del progetto e del contest "PA OK! Insieme per creare valore pubblico" con Sergio Talamo, Direttore Comunicazione Istituzionale, Relazioni Istituzionali e Innovazione digitale - Formez PA (11.20); Gli ambiti tematici di innovazione di PA OK!, con focus di approfondimento su sostenibilità e transizione ecologica con Giovanni Valotti, Professore Ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche del Dipartimento di Scienze sociali e politiche presso l'Università Bocconi e responsabile scientifico del Government Research Hub (GRH) di SDA Bocconi (11.35); Gli ambiti tematici di innovazione di PA OK!, con focus di approfondimento sui progetti della digitalizzazione nella PA, l'esperienza della Regione Lombardia con Marco Matteo Burburan, Dirigente della Unità Trasformazione Digitale per la Modernizzazione e la Semplificazione presso la Direzione Centrale PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione della Regione Lombardia (11.55); Gli ambiti tematici di innovazione di PA OK!, con focus di approfondimento su innovazione gestionale, ovvero modernizzazione, gestione del personale, miglioramento organizzativo con PierCarla Del Piano, Direttrice Risorse Umane, Organizzazione e Performance di Formez PA (12.15) e saluti conclusivi.

Come partecipare

Il bando si è aperto nella giornata di ieri, domenica 16 giugno, e le candidature potranno essere inoltrate attraverso la piattaforma www.paok.formez.it sino alle ore 23:59 del 2 settembre 2024. I vincitori saranno premiati in un evento finale dal ministro per la Pubblica amministrazione. I destinatari e coloro che possono partecipare al Contest sono tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001. Quindi, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le Asl ecc.

Pa OK!: l’obiettivo del Contest

L'idea è di raccogliere e analizzare esperienze innovative individuate all’interno delle amministrazioni pubbliche, in relazione a obiettivi di performance collegati alla erogazione di servizi ai cittadini o finalizzati alla creazione di valore pubblico. Oltre a ciò, l’intento è quello di supportare le amministrazioni per favorire l’acquisizione di strumenti e metodologie strategico-operative per il coinvolgimento di cittadini e stakeholder esterni e disseminare le esperienze innovative facilitando il networking tra le amministrazioni pubbliche. Tra le aree tematiche centrali nella trattazione vi sono efficientamento energetico: riduzione dei consumi energetici nella Pa; sostenibilità e transizione ecologica; digitalizzazione; innovazione sociale, inclusione, fragilità.

La selezione dei progetti

La valutazione dei finalisti verrà effettuata da una Commissione nominata ad hoc che selezionerà, per ogni area di innovazione, il vincitore che beneficerà della menzione “Campione di innovazione Premio PA OK! 2024”. Saranno, inoltre, attribuite le menzioni “Finalista Premio Pa OK! 2024” per i 70 progetti finalisti, “Eccellenza dell’innovazione Premio Pa OK! 2024” attribuita ai migliori 35 progetti (cinque per ogni area) tra i 70 finalisti, “Eccellenza per cittadini Premio Pa OK! 2024”, ai progetti più votati, tramite piattaforma, dai cittadini (uno per ogni area), tra i 35 in precedenza individuati. Per i vincitori e i menzionati si prevede inoltre il rilascio di un attestato; la pubblicazione dei progetti finalisti sui siti istituzionali e campagna social dedicati; la pubblicazione dei progetti premiati sui siti del Dipartimento; la possibilità di apporre un marchio «progetto vincitore» sul sito istituzionale e sulla documentazione ufficiale.