Pacchi postali con droga dello stupro, 3 arresti per spaccio a Milano

Droga dello stupro in pacchi postali a Milano

Tre litri di Gbl, nota anche come 'droga dello stupro', sono stati sequestrati dalla Squadra mobile di Milano in due diverse operazioni che hanno portato all'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tre italiani. Nelle scorse settimane gli investigatori della Narcotici, sono venuti a conoscenza di due pacchi postali, contenenti verosimilmente della droga, destinati a due uomini residenti uno in via Vitruvio e l'altro in via Pietro Crespi. Gli indagati sono un 37enne, un 28enne, gia' arrestato ad agosto per un episodio analogo, per la prima consegna e un 34enne per la seconda.