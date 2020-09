Pacco bomba per il presidente di Confindustria Brescia

Un pacco di colore rosso contenente polvere da sparo e un detonatore e' stato recapitato ieri alla sede della Feralpi Group a Lonato (Brescia) con destinatario il presidente degli industriali bresciani Giuseppe Pasini. Il pacco intercettato e' stato subito consegnato agli agenti della Digos che hanno provveduto a informare la Procura di Brescia che indaga anche sulle buste con proiettili indirizzati nei mesi scorsi al presidente di Confindustria Lombardia, l'imprenditore Marco Bonometti, e al collega di Bergamo Stefano Scaglia. Le prime lettere minatorie erano arrivate a fine giugno. Ora la Procura dovra' chiarire se il pacco indirizzato a Pasini e' legato alle prime minacce. All'interno del pacco rosso non c'erano biglietti ne' l'atto e' stato rivendicato. Intanto la Prefettura ha messo Pasini sotto scorta.

La solidarietà della Fim Cisl

"Piena solidarietà e vicinanza da tutti i metalmeccanici della Fim Cisl al presidente di Confindustria Brescia, Giuseppe Pasini che ieri ha ricevuto un pacco bomba nella sede della Feralpi Group di Lonato del Garda, colosso del settore siderurgico". Lo fa sapere il sindacato in una nota, spiegando che si tratta di "un fatto gravissimo, che si aggiunge alle minacce ricevute da altri imprenditori lombardi, Stefano Scaglia e Marco Bonometti già nei mesi scorsi. Sono atti di una gravità unica che vanno condannati con la massima fermezza". In "un momento così delicato per il Paese, in cui aziende, sindacato e lavoratori, come già nella fase di gestione della emergenza sanitaria, stanno tenendo insieme il lavoro e le imprese per far ripartire l’Italia, abbiamo bisogno di un clima sereno e costruttivo di collaborazione e non d’intimidazione e odio che appartiene ad altre stagioni passate della storia del Paese", conclude la Fim Cisl.

Mariastella Gelmini: "Le intimidazioni non lo fermeranno"

"La mia solidarieta' a Giuseppe Pasini, presidente Confindustria Brescia, destinatario di un pacco bomba intercettato dagli agenti della Digos. Intimidazioni che, ne sono certa, non fermeranno il suo impegno al fianco degli industriali bresciani soprattutto in una fase come questa". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.