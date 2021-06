Paderno Dugnano: bimbo di 3 anni investito, il conducente non aveva la patente

Incidente a Paderno Dugnano (Milano) con investimento di un bimbo di tre anni che ha riportato gravi conseguenze. Un auto è uscita di strada travolgendo il piccolo che è stato portato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

Il bambino è arrivato in ospedale con l'elisoccorso e il personale medico è riuscito a rianimarlo ma il piccolo non ce l'ha fatta. A causare l'incidente, un 72enne italiano che ha perso il controllo della sua Citroën, con cui era entrato nel Parco Lago Nord in un'area vietata al traffico. L'auto - riporta l'ANSA - dopo essere sfuggita di mano al guidatore, ha abbattuto una recinzione ed è precipitata ai bordi di un laghetto artificiale, travolgendo una famiglia che stava scattando delle foto ricordo. Illesi padre e madre, mentre il bimbo è stato travolto. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri coordinati dalla Procura di Monza, non ha mai conseguito la patente di guida.