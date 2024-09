Paderno Dugnano, strage famigliare. Il figlio 17enne confessa: "Li ho uccisi tutti io"

Sgomento a Paderno Dugnano: Fabio Chiarioni, la moglie Daniela Albano, 49 anni, e il figlio minore di 12 anni, Lorenzo sono stati uccisi dal figlio maggiore della coppia, di 17 anni. Il giovane ha confessato nella caserma dei carabinieri nel pomeriggio di domenica. Inizialmente il 17enne aveva dichiarato di aver ucciso il padre per difesa perchè lui aveva ammazzato la madre e il fratellino. Nel corso dell'interrogatorio a Paderno Dugnano, e' arrivata la piena confessione. "Ho ucciso tutti" ha affermato. "Mi opprimevano, dovevo liberarmi”, le poche parole emerse. Sarebbe stato il ragazzino di 12 anni il primo a essere accoltellato nella casa di Paderno Dugnano, teatro di un triplice omicidio. Dopo sarebbero stati accoltellati i genitori, in un ordine ancora da stabilire. L'arma del delitto è un coltello da cucina.

I vicini: "Erano una famiglia fantastica"

"Era una famiglia felice. Mio figlio conosceva bene il figlio e quando ha saputo della notizia ha detto 'Papa', e' impossibile'". E' la testimonianza di un vicino di casa della famiglia di Paderno Dugnano. "Non posso credere a quello che e' successo - aggiunge -. Il figlio frequentava in passato la nostra casa, abbiamo passato dei bei giorni. Erano appena tornati dalla vacanza, erano una famiglia fantastica".

Chi erano i componenti della famiglia uccisa dal primogenito

Come ricostruisce LaPresse, la donna era titolare di un negozio di biancheria intima a Cinisello Balsamo e nel 2016 aveva partecipato a una puntata del gameshow di Canale 5 'Caduta libera', condotto da Gerry Scotti. Sui social tante foto delle vacanze in barca e in montagna con marito e i due figli. Il dodicenne avrebbe dovuto iniziare la terza media della scuola Allende di Paderno, mentre il fratello più la grande la quinta superiore all'Istituto Gadda.

Lutto cittadino a Paderno Dugnano

Il motivo della strage resta al momento ignoto. Il giorno stesso si era celebrata una piccola festa per il compleanno del padre. La famiglia era appena tornata dalle vacanze. Il giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino. Sulla vicenda oggi è prevista una conferenza stampa nella sede del Comando Provinciale dei carabinieri di Milano. "Abbiamo appreso con grande sgomento la notizia della tragedia avvenuta la scorsa notte- ha raccontato il sindaco della città -. Un fatto che lascia senza parole, inspiegabile. Un evento del genere lascia una comunita' intera in lutto e sconvolta. Una famiglia delle nostre, persone che in molti conoscevano. Abbiamo definito di proclamare il lutto cittadino per il giorno della celebrazione delle esequie e l'esposizione delle bandiere a mezz'asta su tutti gli uffici pubblici presenti sul territorio. Inoltre, invitiamo gli Uffici comunali e le Istituzioni presenti sul territorio ad effettuare un minuto di raccoglimento alle ore 12 dello stesso giorno".