Paderno, i nonni hanno incontrato in carcere il 17enne autore della strage

Il 17enne autore della strage di Paderno in cui ha ucciso i genitori ed il fratellino 12enne ha potuto nella giornata di lunedì 16 settembre incontrare per la prima volta i nonni. L'incontro, riferisce Ansa, all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano. I nonni hanno sin da subito annunciato l'intenzione di non abbandonarlo e il tribunale dei minorenni aveva autorizzato il colloquio. Stessa posizione da parte degli zii del ragazzo. Lacrime, parole e silenzi durante l'incontro. Successivamente, il giovane è stato trasferito al carcere di Firenze, come riferisce Lapresse.