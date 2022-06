"Paga o buco tuo figlio": arrestati baby-pusher che minacciavano una madre

"Deve pagare o buco suo figlio": arrestati pusher che minacciavano una madre

I Carabinieri di Desio (Monza) hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli di 14 e 15 anni con l'accusa di estorsione aggravata, spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di coltelli. Le indagini sono nate dalla richiesta di aiuto da parte della madre di un 14enne che da giorni appariva turbato e scosso che da tempo era minacciato dai due coetanei dai quali aveva acquistato in precedenza della marijuana.

Il debito per droga del 14enne e le minacce alla madre: "Deve pagare o buco tuo figlio"

Il debito era salito ad oltre 150 euro e i due fratelli spacciatori continuavano a pressare il 14enne con continui messaggi dal tenore inequivocabile, ovvero minacce di botte se non avesse saldato il debito nei termini stabiliti. "Deve pagare, o buco tuo figlio", ha detto uno dei fratelli in una telefonata a cui ha riposto la madre. I militari, appreso che la donna aveva organizzato un incontro con i due giovani per chiare la posizione del figlio e saldare il presunto debito, sono intervenuti proprio durante l'appuntamento e hanno arrestato i due fratelli.