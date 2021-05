Paladini (Sentinelli): "Grazie, ma non mi candido a Milano"

Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, si sfila da una possibile corsa per il consiglio comunale a Palazzo Marino. Lo spiega lui stesso con una nota su facebook: "Ho ringraziato per l'atto di stima e di fiducia chi mi ha fatto questa proposta, ma ho deciso di non volermi candidare a fare il consigliere comunale a Milano. Al netto del fatto che avrei dovuto comunque fare la mia bella fatica, per provare a farmi eleggere, percè i like non sono avuti (mai avuto dubbi su questo, neanche nel 2016) in questo momento della mia vita, ritengo più utile e gratificante fare altro".

Paladini prosegue: "Io al momento resto a fare, fino a quando non mi cacciano, il portavoce di un Movimento che ho la presunzione di pensare stia realmente contribuendo su determinate questioni a incidere nel dibattito pubblico. Sarò un semplice elettore senza ansia da prestazione".