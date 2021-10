Palasharp, via libera alla gara per il project financing

Il Consiglio di Stato ha accertato la completa legittimità della procedura di project financing per la riqualificazione del Palasharp sia per la parte che prevede la ristrutturazione dell’edificio sia per quanto riguarda l’iter di gara avviato. Il Consiglio di Stato ha quindi in parte riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia consentendo all’iter di gara, che era stato sospeso, di essere riavviato.

Un passo importante verso la realizzazione della struttura che ospiterà le gare di hockey femminile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Si rafforza la certezza a favore della riqualificazione dell'impianto, pronto per le Olimpiadi del 2026.