Palazzo Marino, bandiera della pace con la scritta "cessate il fuoco ora"

Esposta per la giornata di oggi sulla facciata di Palazzo Marino la bandiera della pace con la scritta "cessate il fuoco ora". L'iniziativa fa seguito all'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'ordine del giorno dal titolo "Attivarsi per un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza e per la pace nei territori", votato nella seduta consiliare del 4 marzo.

Cessate il fuoco umanitario e liberazione degli ostaggi

Oltre all'esposizione del vessillo, il documento invita l'amministrazione ad "attivarsi in tutte le sedi opportune, anche esercitando la propria influenza di comune leader in Italia e in Europa, affinche' venga dichiarato un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza e la liberazione degli ostaggi e a sostenere in ogni modo possibile la comunita' palestinese e la comunita' ebraica a Milano".