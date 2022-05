Palazzo Pirelli illuminato di rosa per il giro d'Italia

L'Ufficio di presidenza di Regione Lombardia ha approvato la proposta del consigliere del Movimento 5 Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, di illuminare di rosa il palazzo Pirelli in occasione delle tappe del Giro d'Italia che toccheranno la Lombardia. Saranno infatti due le tappe che arriveranno sul territorio lombardo, oggi, 24 maggio e domani, 25 maggio, nelle province di Brescia e Sondrio.

Il consigliere del M5S: "Dopo due anni di pandemia è importante valorizzare e promuovere il nostro territorio"

Il consigliere Di Marco dichiara: "Per il secondo anno consecutivo è stata accolta questa mia proposta. Ringrazio, dunque, l'ufficio di presidenza composto dal presidente, Alessandro Fermi, i vicepresidenti, Francesca Brianza e Carlo Borghetti e i consiglieri segretari, Dario Violi e Giovanni Malanchini. Il Giro d'Italia rappresenta da sempre, attraverso lo sport e il ciclismo, l'Italia e i paesaggi del nostro Paese. Dopo due anni di crisi sanitaria è importante, ora piu' che mai, valorizzare e promuovere il nostro territorio e le montagne della Lombardia. Attraverso questa iniziativa, inoltre, pensiamo che si possa sensibilizzare la popolazione lombarda a un maggiore utilizzo della bicicletta. La mobilità dolce, come quella in bici, insieme con gli investimenti sulle reti ciclabili, avranno sempre piu' un ruolo centrale nelle politiche di mobilita' del futuro e contribuiranno a promuovere la crescita economica verde e l'occupazione, ridurre le emissioni di CO2 dei trasporti e salvaguardare la salute dei cittadini".