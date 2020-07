Palazzo Sormani si rinnova: in arrivo caffè letterario e sala polifunzionale

Nuove modalità di accesso alle raccolte, ai servizi e riallestimento degli spazi di Palazzo Sormani. Prende corpo il piano di aggiornamento previsto dall’Amministrazione per fare fronte al cambiamento delle esigenze del pubblico e alle nuove modalità di accesso ai servizi, sempre più legate alla diffusione della tecnologia. Cambierà così la principale biblioteca pubblica della città di Milano, ospitata a Palazzo Sormani dal 1956, che nel corso degli ultimi 50 anni ha subìto vari interventi di manutenzione, adeguamento e riallestimento, fino all’ultimo nel 2006, che hanno progressivamente alterato l’unitarietà stilistica dell’impianto originario del secondo dopoguerra, senza tuttavia rinnovarne l'aggiornamento delle modalità di accesso alle raccolte e ad alcuni servizi. Un aggiornamento oggi necessario.

Il piano di riallestimento elaborato prevede infatti che al piano terra del Palazzo vengano realizzati:

- un’ampia vetrina “a scaffale aperto”, dove gli utenti potranno scegliere liberamente cosa leggere o farsi prestare tra 8.000 libri, cd, dvd, aggiornati di frequente;

- un “caffè letterario”, il cui allestimento e gestione saranno affidati a un concessionario mediante apposito bando di gara;

- una nuova sezione dedicata a famiglie, bambini e ragazzi, che conterrà la biblioteca di Gianna e Roberto Denti, gli storici fondatori della libreria per ragazzi aperta nel 1972, donata dagli eredi al Comune di Milano;

- una sala polivalente (negli spazi dell'attuale sala audiovideo Philips, con affaccio sulla corte interna), dove si terranno conferenze, workshop e tutte le attività che non potranno più essere svolte nella Sala del Grechetto, di prossima musealizzazione grazie al rientro del Ciclo di Orfeo restaurato;

- laboratori per l’alfabetizzazione tecnologica;

- una sezione musica e spettacolo completamente rinnovata.

Tutte le funzioni legate alla consultazione, allo studio e all’approfondimento saranno invece concentrate e riorganizzate al primo piano della Sormani.

I lavori previsti saranno funzionali alla posa delle nuove forniture e interesseranno principalmente la sostituzione di alcune pavimentazioni in linoleum, risalenti agli anni ’50 e molto compromesse, e modifiche agli impianti elettrici e di distribuzione dati, che consentiranno di implementare dispositivi in radiofrequenza per i servizi di autoprestito (già efficacemente sperimentati in alcune biblioteche rionali), per i quali è prevista nel 2021 l'implementazione in tutto il Sistema Bibliotecario.

All’affidamento della fornitura e posa in opera e dei lavori, per un totale a base d’asta di 1 milione e 150mila euro, si provvederà attraverso gara ad evidenza pubblica in unico lotto, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.