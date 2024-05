Palestina, presidio in Bicocca: appello alle altre università in mobilitazione

Annunciato un presidio all'università Bicocca domani 22 maggio alle ore 14.30 in piazza Ateneo Nuovo, in vista della seduta CRUI del 23 maggio. Lo dichiara la pagina Cambiare Rotta, con un post su Instagram: "Sono mesi che la comunità studentesca e accademica della Bicocca - si legge - sta portando avanti la necessità e l'urgenza del boicottaggio accademico, e di un incontro pubblico aperto alla comunità accademica in cui la Rettrice risponda alle istanze del mondo accademico". L'acampada dell'università Bicocca "lancia un appello a tutte le università milanesi in mobilitazione per rinnovare l'opposizione alla complicità dei nostri atenei con il genocidio in Palestina e all'asservimento del sapere alla guerra".

La richiesta di una presa di posizione da parte della Rettrice Iannantuoni

Gli universitari aggiungono: "In quanto presidentessa della CRUI, riteniamo che la Rettrice Iannantuoni debba assumersi la responsabilità di prendere posizione e di lavorare ad un momento di discussione e di confronto che possa portare ad una dichiarazione pubblica da parte di quest'organo. Rompiamo ogni complicità tra i nostri atenei, Israele e la filiera della guerra!".