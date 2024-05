Palestina, protesta delle tende: la Statale di Milano denuncia i suoi studenti

Aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di "occupazione abusiva": la Procura di Milano accende i riflettori sulla protesta all'Università Statale di Milano. Dove gli studenti, dal 10 maggio scorso, hanno piantato un centinaio di tende a sostegno del popolo palestinese, prima nel cortile principale dell'ateneo e poi nel corridoio davanti all'aula magna. La cosiddetta "acampada", coordinata dai Giovani palestinesi di Milano, è stata attuata, come avevano spiegato gli organizzatori, contro la decisione del Senato Accademico che "ancora una volta non è stato in grado di condannare con fermezza il genocidio che stiamo vivendo sulla nostra pelle e sulla pelle dei nostri cari", come rifererisce Ansa.

Il fascicolo è stato aperto a seguito di una denuncia da parte dell'Università

Il fascicolo è stato aperto dal procuratore di Milano Marcello Viola a seguito della denuncia della stessa Università Statale. Oggi il rettore Elio Franzini in mattinata ha avuto anche un colloquio con Viola. Le "acampade" negli ultimi giorni si erano estese anche ad altre università milanesi, come il Politecnico e la Bicocca.