Pandoro-gate, Ferragni: "A disposizione delle autorità competenti"

Chiara Ferragni, con una nota, ribadisce la propria fiducia negli inquirenti e si dice "a disposizione" delle autorita' competenti e che "rispondera' esclusivamente a loro". La vicenda a cui si riferisce e' l'inchiesta sul caso del pandoro Balocco.

"In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara Ferragni, anche in qualita' di Amministratore Delegato di TBS Crew Srl e di Fenice Srl - e' scritto nella nota - ribadisce che rispondera' esclusivamente alle autorita' competenti a cui conferma la propria fiducia ed e' a loro disposizione per chiarire quanto accaduto".