“Pane, Amore e Gran Biscotto”: Rovagnati celebra la tradizione italiana con due concorsi

“Pane, Amore e Gran Biscotto”: Rovagnati celebra la tradizione culinaria italiana con due concorsi

Valorizzare la tradizione culinaria italiana e riscoprire le migliori ricette regionali in un progetto che celebra il buon cibo, il territorio e il legame fra le persone. Questo lo spirito di "Pane, Amore e Gran Biscotto", un viaggio che esalta il patrimonio culturale e gastronomico del nostro Paese.

Sul sito www.paneamoregranbiscotto.it una mappa interattiva permette agli utenti di scoprire ricette, abbinamenti con ingredienti locali e approfondimenti sul territorio. Ogni ricetta è un tributo alle tradizioni culinarie regionali, arricchita dal sapore del Gran Biscotto Rovagnati.

Con “Pane, Amore e Gran Biscotto”, Rovagnati offre l’opportunità di esplorare e celebrare la diversità culinaria italiana attraverso un viaggio in cui il gusto, la memoria e l'identità del nostro Paese si intrecciano. Si tratta di un progetto che, come spiega il Managing Director Rovagnati Gabriele Rusconi, “rappresenta per la nostra azienda un invito a riscoprire la ricchezza culturale e gastronomica italiana. Vogliamo trasmettere il valore delle tradizioni che uniscono le persone e il nostro Gran Biscotto, da sempre simbolo perfetto di questo legame”.

I contest per celebrare Gran Biscotto Rovagnati

Concorso “In amore vince chi gusta”: acquistando entro il 31 marzo almeno una confezione di Gran Biscotto Rovagnati o 100 grammi di prosciutto cotto al banco gastronomia è possibile vincere ogni giorno fino a 500 euro in buoni spesa e, fino al 31 maggio, caricando la foto di un panino gourmand realizzato con Gran Biscotto si concorre alla selezione delle migliori proposte gastronomiche, in palio un weekend romantico in una città italiana.

Concorso “Il gusto ti premia”: inviando fino al 31 marzo una ricetta realizzata a base di pane e Gran Biscotto, si può concorrere all’assegnazione di tre premi a marchio Berkel. A decretare vincitori saranno proprio i loro clienti votando entro il 30 aprile il panino più gustoso. Ad ogni votazione, un buono sconto di 10 euro da spendere su shop.rovagnati.it e la possibilità di partecipare all’estrazione finale di fantastici premi Berkel.



Protagonisti del progetto anche quattro content creator, Davide Zambelli, Marco Giarratana, Eva Andrini e Nonna Nella, che attraverso i loro canali social hanno condiviso le loro personali ricette firmate “Pane, Amore e Gran Biscotto” raccontando gli ingredienti delle loro regioni e i ricordi più buoni legati al prosciutto cotto Rovagnati.

A supporto del progetto “Pane, Amore e Gran Biscotto” previsto un piano di comunicazione dedicato che include campagne stampa, radio e televisive.