Milano: Pannella 10 anni senza condizionale. I giardini devono ancora attendere

Dopo 8 anni dalla morte di Marco Pannella, sembra che la deroga chiesta dal consiglio comunale per non aspettarne 10 non sarà mai chiesta dalla giunta. E quindi saranno militanti e cittadini a far vivere l’ennesima intitolazione domenica 19 maggio (anniversario della morte), alle 15, presso i giardini di Piazzale Aquileia a Milano. La manifestazione è organizzata da Gianni Rubagotti, segretario della Associazione per l'Iniziativa Radicale "Myriam Cazzavillan" e Giampaolo Berni Ferretti, consigliere al Municipio 1 per Forza Italia.

Berni Ferretti: "Come ogni anno, presente in piazza per Pannella e per la giustizia"

“Come gli anni scorsi sarò in piazzale Aquileia per insistere perché le aiuole ralative siano intestate a Marco Pannella” ha dichiarato Berni “Che il nome del leader radicale e la vicinanza con il carcere di San Vittore ci ricordino sempre gli impegni per la Giustizia Giusta e per la Pena Riabilitativa. A Pannella, come ai peggiori criminali, 10 anni senza condizionale in nome di un buon senso che non è valto per la palazzina Liberty dedicata a Dario Fo e Franca Rame”, ha affermato Berni.

Tutti i riconoscimenti ottenuti

“Sono passati 8 anni da quando l’assessore Del Corno aveva detto in aula di rimettersi al voto dell’assemblea per poi fare il contrario. In questi anni non siamo stati fermi e non potendo avere Pannella ci siamo ritrovati qui. Ma abbiamo ottenuto altri riconoscimenti cittadini alla storia radicale come la targa fuori dalla casa di Enzo Tortora (ed è stata approvata anche quella per ricordare la Colonna Infame accanto a lui), la targa in ricordo di Loris Fortuna e Antonio Baslini dove fu la sede milanese della Lega Italiana per l'Istituzione del Divorzio (LID), l’intitolazione ad Alex Langer del Ponte sulla Darsena, purtroppo anche lo scandalo della Via Sciascia in un posto sperduto della città (non tutte le ciambelle escono col buco, specialmente con Del Corno) e sembra che arriverà anche la targa in ricordo del Cimitero Ad Martyres tanto caro a Lucio Berté. Potrei aggiungere anche l’Ambrogino d’oro a Marco Cappato che ha aperto la via alla sua candidatura alle suppletive di Monza ed è stato occasione di dibattito nazionale sul diritto alla eutanasia, la via Marco Pannella ottenuta di fronte al carcere di Pavia (a lungo unico luogo dedicato a Marco nel Nord Italia) e forse c’è il nostro zampino anche nella via “clandestina” ottenuta a Mantova.

Berni Ferretti: "Pannella scomodo al centrosinistra"

Le aiuole di Piazzale Aquileia, però, non sono ancora state intestate. Così Berni Ferretti commenta: "Ma Pannella no, Pannella proprio non va giù al centrosinistra milanese. E a questo punto, arrivati a 8 dei 10 anni di attesa mi chiedo e chiedo, dato che quegli anni scadono a ridosso delle prossime amministrative siamo sicuri che Sala sia degno di compiere un gesto del genere e non sia meglio aspettare la prossima amministrazione?”.