Milano

Martedì, 22 dicembre 2020 - 15:27:00 Paolina Borghese, parte il restauro del gesso del Canova danneggiato Museo Antonio Canova di Possagno: al via il restauro del modello in gesso di Paolina Borghese come Venere Vincitrice, danneggiato da un visitatore in estate

Paolina Borghese Paolina Borghese, parte il restauro del gesso del Canova danneggiato Oggi alle 12 presso il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno (TV) è stato presentato il restauro conservativo del modello in gesso Paolina Borghese come Venere Vincitrice, insieme all’annullo filatelico realizzato ad hoc. I lavori dei prossimi mesi porteranno nella primavera 2021 all’inaugurazione della Mostra "Paolina. Storia di un capolavoro". Lo scorso luglio un visitatore del museo, per farsi scattare una foto, si era infatti appoggiato sull’opera rompendole tre dita del piede destro: è stato necessario prevedere un intervento di restauro. All’evento sono intervenuti Vittorio Sgarbi, presidente di Fondazione Canova Onlus, Valerio Favero, sindaco del Comune di Possagno e vicepresidente di Fondazione Canova Onlus, Moira Mascotto, direttore di Museo Gypsotheca Antonio Canova e il restauratore scelto per l’intervento. Presente anche un rappresentante di Poste Italiane, che ha illustrato l’annullo filatelico previsto per l’occasione: un dettaglio dell’incisione realizzata da Giovan Paolo Lasinio per la pubblicazione di Opere di scultura e di plastica di Antonio Canova avvenuta tra il 1821 e il 1825. “Per il nostro Museo - ha detto il direttore Moira Mascotto - è un giorno particolarmente importante, perché insieme alla tutela e alla valorizzazione, anche la conservazione del patrimonio canoviano è uno dei principali obiettivi. Si chiude così l’infelice vicenda del danneggiamento dell’opera avvenuto la scorsa estate e si apre un periodo rivolto alla celebrazione di questo indiscusso capolavoro, che giungerà a compimento con una Mostra nella quale sarà protagonista. Ringrazio Poste Italiane per aver realizzato, al fine valorizzare e impreziosire ancor più l’evento, un annullo filatelico ad hoc e 800 cartoline con la veste grafica della mostra Paolina. Storia di un capolavoro che inaugurerà la prossima primavera.” “Non posso che essere entusiasta - ha proseguito il sindaco Valerio Favero, anche quale Vice Presidente della Fondazione - sia del pronto intervento di restauro, sia della decisione di Poste Italiane di dedicare un annullo e una cartolina a Possagno, a Canova e più in particolare a Paolina Borghese, opera che è stata danneggiata ma che confidiamo possa tornare presto al suo splendore originale”. Il Presidente della fondazione Canova, Vittorio Sgarbi, si compiace della restituzione del gesso di Paolina mutilato delle dita in un increscioso incidente e che verrà presto restaurato sotto l’attenta vigilanza della Soprintendenza alle Bella Arti del Veneto diretta da Fabrizio Magani. Nell’auspicio della riapertura del museo si è programmata una mostra sulla scultura e sul restauro, salutata da una importante opportunità: l’emissione di un francobollo dedicato all’opera di Canova, il cui annullamento è previsto per oggi. Il presidente, con tutto il consiglio di amministrazione della Fondazione, ha espresso il suo plauso e il suo compiacimento.