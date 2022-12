Paolo Conte, un concerto speciale alla Scala nel 2023

Il prossimo 19 febbraio il cartellone dei Concerti Straordinari del Teatro alla Scala si apre a un evento di particolare rilievo: Paolo Conte presenterà con il suo ensemble di strumentisti una scaletta pensata appositamente per l’occasione. Non è la prima volta che il Piermarini accoglie artisti provenienti da tradizioni diverse da quelle del canone classico, ma è la prima volta che sceglie un artista italiano: un riconoscimento della statura iconica raggiunta da Paolo Conte nel panorama musicale del nostro Paese e del suo apprezzamento internazionale.

Se il New York Times loda la “voce ruvida da fumatore, lo stile pianistico che spazia dall’honky-tonk al tango palace e la visione del mondo da consumato romantico”, il Wall Street Journal osserva che “ascoltare queste canzoni è come sentire nelle orecchie un film di Fellini” e Le Figaro che “anacronistico per alcuni, intramontabile per altri, l’italiano è diventato un'istituzione senza aver cercato di diventarlo. Forse il suo eterno atteggiamento rilassato gli ha conferito uno status speciale sulla scena musicale internazionale”.