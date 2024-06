Paparo perde contro Osnato, ma continua il cammino verso il titolo italiano

All’arena di Monza, sabato 8 giugno, l’ex campione d’Italia dei pesi leggeri (60 kg) Under 22 Francesco Paparo ha perso ai punti contro Giuseppe Osnato sulla distanza delle 8 riprese nella manifestazione The Art of Fighting 6. È questa la prima sconfitta della carriera professionistica di Francesco Paparo, il quale record conta 8 vittorie e 1 pari, ma che tuttavia non influirà sul suo progetto di disputare a breve il titolo italiano.

L’allenatore, nonché suo zio, Francis Rizzo, ne spiega le ragioni: “Il match contro Giuseppe Osnato era nella categoria dei pesi superleggeri, mentre Francesco è sfidante ufficiale al titolo italiano dei pesi superpiuma, due categorie in meno. Era il primo combattimento di Francesco da peso superleggero e sono orgoglioso di come si è comportato. È vero che è finito al tappeto nel terzo round, ma si è rialzato subito ed ha continuato a combattere senza problemi fino al suono del gong. Il conteggio, secondo me, non doveva esserci perché Francesco ha perso l’equilibrio e quindi non si è trattato di un vero knock down. Infatti, nelle riprese successive ha combattuto alla pari con Osnato accettando gli scambi a viso aperto. Nel sesto round, Francesco ha centrato Osnato con un bel gancio destro. Nel settimo, Francesco è andato a segno con tre ganci sinistri consecutivi. Nella ripresa finale ha attaccato cercando di mettere knock out Osnato. Dopo il suono dell’ultimo gong, Francesco era in grado di sostenere altre due riprese e non aveva un segno sul volto. Non male per un peso superpiuma che affrontava per la prima volta un peso superleggero.

Non metto in discussione la vittoria di Osnato che può anche essere legittima visto l’atterramento di Francesco nel terzo round che ha consentito ad Osnato di vincere quel round con due punti di distacco, ma dico che Francesco ha fatto il suo lavoro nel migliore dei modi ed è uscito a testa alta da questa sfida. In ogni caso, adesso dobbiamo allenarci per raggiungere l’obiettivo che abbiamo fissato fin dall’inizio della carriera professionistica di Francesco: il titolo italiano. Francesco sfiderà Mohamed Diallo per il vacante titolo dei pesi superpiuma. Il match dovrebbe concretizzarsi in autunno. Mohamed Diallo è nato in Guinea ma vive in Toscana ed ha combattuto sempre in quella regione, 9 volte a Lastra a Signa. Il suo record è composto da 9 vittorie (7 prima del limite) e 1 sconfitta (anch’essa prima del limite). È un avversario che merita rispetto e noi ci alleneremo nel migliore dei modi per batterlo”.

Paparo, da dilettante a vincitore del titolo italiano Under 22

Francesco Paparo dal febbraio 2016 al dicembre 2021, ha avuto un’ottima carriera da dilettante, giunta all’apice con la vittoria del campionato italiano Under 22 nel luglio 2021 a Cascia in Umbria. In quell’occasione, Francesco ha disputato quattro match in altrettanti giorni (dal 7 all’11 luglio) superando Raffele Lasco, Hajriz Buletini, Daniele Oggiano e Youssef Al Mouchid.

Francis Rizzo, allenatore e fondatore del Ring Roosters

Francis Rizzo ha fondato il Francis Boxing Team nel 2012, in Via Stoppani 4-A a Rho, alle porte di Milano. Qui allena persone comuni che desiderano mantenersi in forma praticando il pugilato, pugili dilettanti e professionisti. Come organizzatore, ha creato Ring Roosters, una serie di eventi che hanno lo scopo di far combattere giovani pugili in modo che possano costruirsi il record necessario per diventare sfidanti al titolo italiano.