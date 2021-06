Paragone (Italexit): "Candidato centrodestra? Con nomi che girano povera città"

"Aria da campagna elettorale ancora non ne sento e non ne vedo, manca ancora il centrodestra ai nastri di partenza. Se tu per 5 anni non fai opposizione a Sala, è normale che poi non hai il candidato. Vogliono giocare la partita di rimessa. Non mi sembra di vedere grandi personaggi, prima Di Montigny, ora Farinet, se i nomi sono questi auguri a loro ma povera città", lo ha dichiarato Gianluigi Paragone, fondatore di Italexit e candidato alle Comunali a Milano a Radio Cusano Campus.

"Il centrodestra ha costruito un pezzo della città che io contesto. Milano è cresciuta grazie anche alle migrazioni, al sacrificio di tanti lavoratori, oggi si scappa da Milano perché costa troppo. Milano ha un’anima popolare, ma ne è stata privata. Se tu sfili il senso popolare tu hai tolto Milano. Oggi è una metropoli senza anima", ha concluso Paragone