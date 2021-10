Paragone la novità di queste elezioni, ma a Milano non conquista seggi

Soddisfatto Gianluigi Paragone, leader di Italexit, dei dati delle elezioni amministrative in Italia: "Ci siamo presentati per la prima volta alle elezioni amministrative sono inequivocabili", afferma. "La vera novità di queste elezioni è la nascita di un nuovo partito che si affaccia per la prima volta sul panorama politico nazionale. Abbiamo affrontato campagne elettorali anomale, anestetizzate come è successo a Milano, senza avere alle spalle le strutture dei grandi partiti, senza le loro possibilità economiche e con uno spazio molto limitato sui media. Nonostante questo abbiamo raggiunto percentuali importanti con una squadra appena formata, giovane e volonterosa: e i numeri dicono che Italexit c'è, ne dovete prendere atto".

Paragone, candidato sindaco a Milano, sfiora il 3% (2,99 punti percentuali) e ottiene 14.366 consensi, superando il risultato della candidata M5S, Layla Pavone, che si ferma a 2,70%, ma non è abbastanza per avere seggi in Comune.