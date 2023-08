Parchi chiusi in estate, Comazzi: "Decisione sbagliata, Comune ci ripensi"

In merito alla decisione del Comune di chiudere tutti i parchi a Milano fino a fine agosto, non tutti sono d'accordo. Una delle voci critiche, in particolare, è quella dell'assessore regionale al verde Gianluca Comazzi. "Mi lascia alquanto stupito la decisione del Comune di Milano di chiudere tutti i parchi cittadini per la durata di agosto - ha infatti dichiarato - e questa misura va a scapito del benessere dei cittadini milanesi. Rischia, infatti, di avere più impatti negativi che positivi sulla vita quotidiana di tutti, in particolare sui nostri anziani che così verranno privati di uno dei pochi luoghi di socializzazione che gli restano durante il periodo estivo". Per questa ragione, secondo Gianluca Comazzi, "serve un piano di interventi mirati per garantire che parchi e spazi verdi rimangano aperti e siano sicuri per i milanesi, è inaccettabile che il Comune non sia ancora riuscito a mettere in sicurezza la città dopo il nubifragio dello scorso 25 luglio. L'Amministrazione deve assolutamente rivedere questa decisione" conclude Comazzi.