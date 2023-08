Parchi Milano, nuove riaperture dopo il nubifragio di luglio

Riaprono altri parchi e giardini recintati di Milano, chiusi da ordinanza sindacale in seguito al nubifragio che si è abbattuto sulla città lo scorso 25 luglio. Nello specifico, da sabato 12 agosto, dopo le operazioni di manutenzione e ripristino e le indagini svolte dai tecnici agronomi e delle relative relazioni che ne attestano la fruibilità degli utenti in sicurezza, sarà onsentito l’accesso anche al parco Papa Giovanni Paolo II (ex parco delle Basiliche), al giardino Roberto Bazlen, al parco di Villa Scheibler, nei quali sono stati eseguiti interventi di abbattimento, potatura e bonifica.

Milano: i parchi già riaperti dall'8 agosto

Il nuovo elenco, chiarisce una nota di Palazzo Marino, si aggiunge alle precedenti riaperture, disposte a partire dall’8 agosto per i primi 18 parchi urbani recintati: giardino della Guastalla, Rotonda della Besana, giardino Pippa Bacca, parchi di Villa Finzi, Trotter, Citylife, Boscoincittà, parco di via Chiesa Rossa, giardino Franco Verga, parco Nicolò Savarino, giardino Oreste del Buono, parco di Villa Litta. Sono tornate fruibili, contestualmente, anche le aree verdi all'ingresso dell'ospedale di viale Monza, via Zanoia, via Guerzoni, via Val di Bondo 11/15, via Sant'Arnaldo, vie Medardo Rosso - Boltraffio - Farini.