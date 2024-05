Pari opportunità, patto Città metropolitana Milano-Coni

Insieme contro le discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità nel mondo dello sport. Giovedì 9 maggio, a Palazzo Isimbardi, è stata firmata la convenzione tra la Città metropolitana di Milano, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano- Comitato Regionale Lombardia e il Comitato Italiano Paralimpico- Comitato regionale Lombardia per la tutela dei diritti, il superamento di ogni forma di discriminazione e diseguaglianza, la prevenzione di ogni forma di abuso e di violenza (fisica, psicologica, diretta, indiretta), proteggendo da questi comportamenti tutte le persone che lavorano nell'ambito sportivo o che praticano discipline sportive, oltre che favorendo la parità di genere e la partecipazione alle discipline sportive delle persone con disabilità.

Inclusione, valore chiave per Città metropolitana di Milano

L’inclusione è un valore chiave per la Città metropolitana di Milano, che lo ha inserito come pilastro del suo Piano strategico triennale, e come caposaldo dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile. Un valore più che mai importante nello sport, forma di aggregazione, socializzazione e condivisione fondamentale soprattutto per i giovanissimi e le giovanissime, oltre che strumento educativo imprescindibile.

Da qui l’impegno, attraverso il Settore Politiche sociali e l’Ufficio della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Milano, a fare squadra con due realtà importanti del mondo sportivo. Tra gli obiettivi:

sostenere le atlete e gli atleti nella promozione di un modello positivo (presenza nelle scuole, partecipazione ad eventi pubblici, promozione delle attività sul territorio);

prevenire e contrastare ogni possibile azione lesiva della dignità, serenità, identità e felicità di chi pratica attività sportiva a vario livello;

condannare ogni azione discriminatoria di genere, violenze e abusi;

promuovere nell'ambiente sportivo le pari opportunità;

proteggere tutti coloro che prestano attività lavorativa nel mondo sportivo;

attivare e/o divulgare incontri di informazione e di sensibilizzazione

Nello specifico la Città metropolitana di Milano si impegna a organizzare incontri di informazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione e sul contrasto di azioni discriminatorie, moleste e violente in ambito sportivo; promuovere la Convenzione e la sua applicazione in tutto il territorio metropolitano e a proporlo alla Regione Lombardia; promuovere, nell'ambito della Giornata Nazionale dello Sport promossa dal CONI, la crescita dello sport femminile, in collaborazione con le istituzioni sportive e le associazioni sportive di tutti i Comuni dell’area metropolitana;non concedere patrocini a organizzatori di iniziative sportive che non abbiano pari condizioni di accesso e di montepremi per uomini e donne e che non rispettino i principi della Convenzione; assumere e diffondere un linguaggio chiaro, idoneo ad un miglior equilibrio di genere, non discriminatorio, in tutti i documenti, atti, deliberazioni, ordini del giorno, bandi e concorsi, riferiti allo sport nella sua declinazione maschile e femminile.