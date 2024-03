Park Hyatt Milano celebra 20 anni di lusso con tre nuove top suite

Il Park Hyatt Milano, famoso cinque stelle lusso, ha celebrato i suoi 20 anni con uno spettacolare evento, presentando in anteprima alla stampa tre nuove top suite ispirate alle vie di Milano. Progettate dallo studio Flaviano Capriotti Architetti queste suite, dedicate al Duomo, a Montenapoleone e a Brera, rappresentano il legame profondo dell'hotel con la storia e la cultura di Milano. Come riporta PambiancoNews, con uno scenario di grande impatto caratterizzato dai colori del rosso e da una danza acrobatica, l'evento ha omaggiato l'autenticità e la crescita nel cuore della città.

I Promessi Sposi ispirano le suite: un omaggio all'eleganza e al design

L'architetto Capriotti si è ispirato a un passo de "I Promessi Sposi" per la progettazione degli spazi e in particolare delle terrazze “Quel Cielo di Lombardia, così bello quand’è bello, così splendido, così in pace”, raccontando così l'eleganza milanese con un linguaggio temporaneo e materiali tradizionali. Gli accenni al design italiano si ritrovano in alcuni pezzi di maestri come Franco Albini, Luigi Caccia Dominioni, Angelo Mangiarotti e Gio Ponti. Le suite di Montenapoleone e Duomo, situate all'ultimo piano, offrono ampi terrazzi e soggiorni concepiti con ampie parti a veranda. La prima si sviluppa su 180 mq e ha due camere connettibili, entrambe con terrazzi. La suite Duomo si estende su 130 mq e ha un terrazzo con area relax e Jacuzzi. La suite Brera, situata al piano nobile, occupa oltre 95 mq con soffitti alti quasi quattro metri, e offre una vista suggestiva sulla cupola di vetro del cortile ottocentesco.

Partnership con la Fondazione Andrea Bocelli: lusso e beneficenza

In tutte le suite l'architetto Capriotti ha optato per tonalità neutre con accenti di giallo e arancio, richiamando i colori del cielo all'alba e al tramonto, e con tocchi di verde petrolio, che ricorda la sobrietà della città milanese. Durante l'evento, come riporta PambiancoNews, il GM Simone Giorgi ha annunciato la partnership con la Fondazione Andrea Bocelli, istituzione benefica che promuove interventi a tutela della salute, dell’istruzione e dell’integrazione sociale di contesti umani in condizioni di povertà e malnutrizione. Giorgi ha precisato: "Con questa fondazione condividiamo i valori dell’accoglienza, del rispetto, della competenza e del desiderio di prendersi cura degli altri”. Inoltre, in occasione del 20º anniversario di Park Hyatt Milano, lo chef Guido Paternollo propone un menù ispirato alla tradizione culinaria milanese e lombarda al ristorante Pellico 3.