Park Hyatt Milano: riapertura a marzo dopo il restyling

Riapre a marzo l'hotel 5 stelle lusso Park Hyatt Milano. Concluso l'intervento di restyling dell'edificio che si affaccia sulla Galleria Vittorio Emanuele II. Risultano ora completamente rinnovate le 106 camere e suite, grazie all'intervento dello internazionale Muza lab, fondato da Inge Moore e Nathan Hutchins, che ha curato il progetto.

Park Hyatt Milano, obiettivo valorizzare il legame con la città

L’obiettivo di Nepa, società a cui fa capo l’hotel che è composta al 70% da Omega Capital e al 30% da Hyatt Hotels Corporation, è mettere in risalto il legame tra l’hotel e il tessuto urbano, valorizzandone al tempo stesso l’identità internazionale. Una stile cioè che esprime una marcata milanesità dalla vocazione cosmopolita.

Park Hyatt Milano, restyling anche per le parti comuni

Come riferisce Pambianco News, il restyling ha interessato anche le aree comuni di Park Hyatt Milano. “Da sempre la Cupola, il Mio Lab bar e la Spa – sottolinea una nota del gruppo – sono un luogo d’incontro e di scambio per artisti, creativi, uomini d’affari, viaggiatori e milanesi, dove appagare i sensi, condividere idee e opinioni e godersi momenti di puro relax per il benessere di mente e corpo. Anche il ristorante gastronomico si rinnova nei sapori e nel design, sotto la guida di un nuovo giovane chef”.