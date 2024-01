Park Towers costruite con abusi edilizi, 6 indagati a Milano

La Procura di Milano ha chiuso un'altra inchiesta sul complesso residenziale Park Towers di recente costruzione al quartiere Crescenzago nei confronti di 6 persone, tra costruttori, progettista, funzionari e tecnici del Comune. Le ipotesi contestate, a vario titolo, sono quelle di abuso edilizio, lottizzazione, falso e altri reati.

Park Towers. piena fondatezza dell'impianto accusatorio

"E' agli atti - spiega in una nota il procuratore Marcello Viola - il provvedimento con cui il gip il 22 gennaio 2024, non accogliendo l'istanza di sequestro preventivo del cantiere avanzata" dai pm Petruzzella-Filippini-Clerici "sul mero rilievo della sproporzione di tale rimedio giuridico in relazione allo stato troppo avanzato dei lavori (ormai quasi ultimati), riconosce la piena fondatezza dell'impianto accusatorio e la sussistenza dei reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva, contestati a tutti gli indagati". Per il giudice - secondo quanto riferisce la procura - il complesso residenziale di via Crescenzago, "a causa delle gravose dimensioni, del numero di abitanti cui e' destinato (almeno 321) e della necessita' del previo piano attuativo, non poteva essere qualificato come ristrutturazione edilizia ne' essere realizzato a mezzo Scia, in sostituzione di un permesso di costruire. Per il giudice, in particolare, la determina dirigenziale del Comune n 65 del 2018 sulla Scia edilizia (a firma dei dirigenti) e la Circolare n 1 del luglio 2023 contrastano con tutte le chiare interpretazioni giurisprudenziali secondo cui il principio di corretta pianificazione urbanistica afferisce a norme di legge fondamentali, poste a tutela di fondamentali diritti delle persone".