Park Towers Milano: grattacieli residenziali nel quartiere Feltre

Nasce Park Towers Milano, il nuovo sviluppo residenziale con due grattacieli che sorgera', entro dicembre 2023, nel quartiere Feltre, in via Privata Ruggeri, e che andra' ad arricchire lo skyline di Milano Est. Il progetto sara' affacciato sui 700.000 mq di verde del Parco Lambro, nelle vicinanze della fermata M2 Udine e della stazione ferroviaria di Lambrate. "Il progetto Park Towers rappresenta per Bluestone una sfida. Si tratta, infatti, del nostro primo progetto immobiliare che prevede la costruzione di due grattacieli. Un progetto importante e un' occasione da non perdere che capita di rado" afferma Andrea Bezziccheri, Amministratore Delegato Bluestone.

Il complesso, a firma dello studio Asti Architetti, si sviluppera' su un'area di circa 8.000 mq e prevede la demolizione di un immobile a destinazione industriale e la successiva costruzione di 3 diversi edifici a destinazione residenziale, di cui 2 torri e un edificio in linea, oltre a un piano interrato che ospitera' circa 120 box, una ciclo-officina e delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Le due torri di 22 e 15 piani, entrambe con affaccio sul Parco Lambro, saranno composte da 106 appartamenti di diversi tagli e metrature. Nell'edificio in linea, di quattro piani prospiciente la via Privata Ruggeri, saranno invece presenti 23 appartamenti bilocali di circa 60 mq, un'ampia hall oltre che spazi comuni, ad esclusivo utilizzo del condominio, come co-working, palestra e un locale delivery dotato di cella frigorifera.