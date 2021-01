Parola di Razzi: Lucarelli? "Va a nozze ad attaccare ballerini di centrodestra"



Antonio Razzi, durante la trasmissione TrueShow - andata in onda questa mattina su Telelombardia - non le manda a dire a Selvaggia Lucarelli: "E' una giornalista professionale, cioè, professionista. Quando ho fatto, l'anno scorso, Ballando con le Stelle, venendo io da vicino a Berlusconi mi attaccava in qualsiasi ballo che facevo, non gli andava bene niente. Alla fine però l'ho azzittita. E ha detto: "Ah, Razzi mi ha zittita e non posso più replicare". Ma è normale che tutti facciano il loro gioco. Cercavano di farci innervosire. Specialmente i politici, e guardacaso i ballerini anche quest'anno erano tutti del centrodestra, e lei ovviamente ci andava a nozze..."