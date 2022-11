Parole e idee possono cambiare le città: Tancredi, Boeri, Pazzali a IDN

Parole e idee possono cambiare le città: dibattito con Tancredi, Boeri e Pazzali a Idn

Quale futuro per una città come Milano? A mettere a confronto idee e prospettive, tra sostenibilità, sviluppo e futuro, tre interlocutori d'eccezione, per uno dei panel più attesi della 17esima edizione di Italia Direzione Nord. Alle ore 17 in scena infatti il dibattito tra Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana Comune di Milano; Stefano Boeri, Architetto e Urbanista, Presidente Triennale Milano; Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera.

La “nuova stagione” di Italia Direzione Nord

Tre ministri (Giuseppe Valditara, Gilberto Pichetto Fratin e Alessandra Locatelli), il governatore lombardo Attilio Fontana, l’architetto Stefano Boeri, il viceministro Francesco Paolo Sisto e tre sottosegretari (Alessandro Morelli, Claudio Durigon e Vittorio Sgarbi, quest’ultimo insieme a Morgan) saranno tra i 60 ospiti protagonisti della diciassettesima edizione di Italia Direzione Nord, presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61.

Una edizione che si preannuncia eccezionale alla luce della composizione del nuovo Governo. Sarà l’occasione per dialogare e incontrare i rappresentanti istituzionali nazionali e regionali e per confrontarsi sui temi che riguardano il destino del Paese alla luce delle nuove programmazioni ministeriali e del netto cambio di passo rispetto ai Governi precedenti.

“Una nuova stagione” è non a caso il titolo dell’evento. Energia, trasporti, lavoro, istruzione, globalizzazione, giustizia, sono solo alcuni dei temi caldi che il nuovo esecutivo dovrà affrontare e che troveranno spazio all’interno delle diverse tavole rotonde in programma.

