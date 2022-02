Parrocchie milanesi in crisi: crollate le offerte alle messe domenicali

Parrocchie milanesi con l'acqua alla gola: una delle tante conseguenze del Covid è il fatto che le entrate derivanti dalle offerte durante le messe domenicali si sono drasticamente ridotte. La Curia milanese ha per questo deciso di soccorrere le comunità pastorali con fondi a pioggia per circa 2 milioni e 850mila euro.

Come riferisce Milano Today, i fondi sono quelli dell'8X1000 che la Conferenza episcopale italiana (Cei) ha rinnovato per l’emergenza covid. Ogni comunità riceverà in media 9.800 euro.

Parrocchie, contributi significativi per le comunità

"È un contributo in alcuni casi significativo e per tutti un segno di vicinanza per la fatica anche economica - ha raccontato Bruno Marinoni, moderator curiae e vicario episcopale per gli Affari Generali -. Voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno ritenuto non opportuno fare richiesta, non perché non vi fosse stata una perdita, ma per agevolare coloro che ne avevano particolarmente bisogno. Per tale scelta di molti i contributi erogati sono generalmente significativi".