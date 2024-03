PAS, a Milano il primo street food vegetale di Eugenio Roncoroni

Il concetto di 'rivoluzione vegetale' è passato dall'essere considerato ridondante e utopistico a diventare una realtà tangibile negli ultimi anni. Si tratta di un cambiamento significativo che riflette l'evoluzione delle tendenze alimentari e la crescente consapevolezza verso un consumo più sostenibile e salutare. Come riporta MilanoToday, uno degli esempi più interessanti di questa trasformazione è rappresentato da PAS, un progetto ideato da Eugenio Roncoroni, lo chef che ha reso gourmet il classico degli hamburger e che ha reso la carne il fulcro della sua carriera culinaria. Tuttavia, Roncoroni ha deciso di esplorare il mondo del plant-based, creando una catena che si propone di portare street food e salumi di origine vegetale in tutta Europa. L'iniziativa è stata lanciata il 20 marzo in maniera insolita: Roncoroni ha pedalato per le strade di Milano a bordo di una bicicletta.

Eugenio Roncoroni, uno chef in continua evoluzione

Eugenio Roncoroni, nato a Milano nel 1983, con il papà italiano e la mamma californiana, ha avuto l'opportunità di viaggiare e familiarizzare con le cucine del mondo fin dalla giovane età. La sua carriera culinaria ha inizio al Four Seasons di Milano, si trasferisce a San Francisco per poi rientare a Milano, dove collabora con chef di spicco come Claudio Sadler e lavora al rinomato ristorante Don Carlos. Nel 2010, all'età di 27 anni, Roncoroni apre insieme all'amico Beniamino Nespor, scomparso prematuramente nel 2016, il locale Al Mercato, un'originale fusione tra ristorante e street food. Qui, applicano tecniche raffinate dell'alta cucina a piatti popolari come l'hamburger, che fino ad allora era stato spesso sottovalutato. Successivamente, il focus si sposta sulla cucina alla brace, sulla selvaggina e sulle frattaglie, anticipando le tendenze che vediamo ora diffuse nelle trattorie moderne.

Da Al Mercato a Steak&Burgers, una proposta culinaria innovativa

Con il passare del tempo, Roncoroni e Nespor notano un crescente interesse verso gli ingredienti vegetali e le alternative proteiche. Nel 2020, il locale di Via Sant'Eufemia si trasforma in Al Mercato Steaks&Burgers, segnando così un nuovo capitolo. Questo cambio avviene in concomitanza con un passaggio di proprietà e il nuovo ruolo di Roncoroni come coordinatore culinario, evidenziando la sua continua evoluzione e adattamento alle nuove esigenze e tendenze del settore gastronomico.

Con PAS, la rivoluzione vegetale passa per le strade di Milano

Dopo aver concluso la sua esperienza con il gruppo Al Mercato nel 2022, Eugenio Roncoroni continua il suo viaggio nel mondo culinario, dedicando sempre più attenzione ai prodotti plant-based. Sebbene la tendenza verso una dieta a base vegetale sia diventata una moda, per Roncoroni il progetto PAS rappresenta molto di più di una semplice operazione commerciale. "Ci metto la faccia e sviluppo io ogni ricetta perché credo che abbia enormi potenzialità. Soprattutto in termini di gusto”. Il percorso di PAS inizia con un gesto simbolico: Eugenio Roncoroni parte a bordo di una bicicletta che porta i piatti di PAS in giro per Milano. Questo gesto incarna l'essenza del progetto, che mira a portare una cucina plant-based accessibile e deliziosa direttamente nelle strade della città. Successivamente, l'obiettivo è quello di aprire una serie di locali veri e propri "con un modo di servire i clienti tutto particolare… ci arriveremo". Roncoroni guarda con interesse alle esperienze già esistenti all'estero, come il noto Superiority Burger a New York e Renegade Food in California, ma intende distinguersi ponendo la sua firma distintiva in ogni aspetto del processo.

Eugenio Roncoroni: "Immagino una catena, ma parto dalla bici"

Roncoroni sottolinea con entusiasmo “Abbiamo una bici ‘Veggyvore’ con fry top e un piccolo chef’s table per due. Pesa 200 kg e la porterò da solo. Mi sono allenato!”. A partire dal 20 marzo, sarà lui stesso a spostarsi per Milano, comunicando le tappe attraverso il suo profilo Instagram per tenere informati i suoi seguaci su dove poter gustare le prelibatezze di PAS. Le tappe includeranno luoghi come l'Ortomercato di Via Lombroso, Porta Romana, i dintorni di Via Tortona e CityLife. La maggior parte delle occasioni saranno a pranzo, ma non mancheranno eventi serali per soddisfare tutti i palati. “Le basi arriveranno dal nostro laboratorio in città, ma le finirò sulla bici. Immagino una catena, ma parto mettendoci la faccia e lasciando che le persone diano il loro feedback a me, invece che a un servizio clienti”.

Il primo locale PAS aprirà in inverno, a Milano. Poi l'Europa

Come riporta MilanoToday, per il primo locale si auspica l’apertura in inverno — “speriamo in Paolo Sarpi, ma vedremo” — al quale seguirà nei piani un secondo, “e poi fuori, tra Germania, Olanda, Francia…”, spiega Roncoroni. Roncoroni si sente sicuro nel perseguire i suoi sogni per PAS, con soci come Cristina Giordano e David Galland a gestire le operazioni e la parte finanziaria, collaborando anche con professionisti del calibro di Roger Botti e Matteo Mocchi dell'agenzia di branding di fama internazionale Robilant. “Ma la base è un pensiero artigianale sul cibo. E il fatto che iniziamo a bordo di una bici, parlando con le persone, vuol dimostrarlo”, conclude Roncoroni con fiducia.